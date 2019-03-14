США передадут ВМС Украины еще два патрульных катера типа Island. Фото: Украинский милитарный портал

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Racurs.ua

США передадут Военно-морским силам Украины (ВМСУ) два дополнительных патрульных катера типа Island, а также планируют предоставить в распоряжение ВМСУ другие морские средства.

Необходимое финансирование для передачи морских средств Украине было получено по запросу у Конгресса. По словам командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти, США намерены продолжать пополнять ВМСУ новыми средствами. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете по обороне Палаты представителей Конгресса США, передает «Украинский милитарный портал».

Патрульно-сторожевые катера типа Island могут вместить экипаж в составе 16 человек и автономно работать пять суток. Их максимальная скорость составляет 29,5 узлов (около 54 км/ч), а дальность плавания достигает почти 5 тыс. км.

На вооружении у 34-метровых катеров находится 25-мм автоматическая артиллерийская установка, а водоизмещение составляет 168 т.

Отметим, что в сентябре прошлого года между Украиной и США было заключено соглашение о передаче украинской стороне патрульных катеров USCGC Cushing и USCGC Drummond

Как ранее сообщал «Ракурс», в оборонном бюджете США на 2020 год предусмотрено предоставление Украине 250 млн долл. В этом году Украина получит от американской стороны почти 700 млн долл., из которых 115 млн долл. планируют направить на предоставление военно-технической помощи.