Спасенные во время стрельбы в Новой Зеландии рассказали подробности теракта, фото - "Обозреватель"

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Спасенные во время стрельбы в мечетях в Новой Зеландии сообщили подробности теракта, унесшего жизни 49 человек. Все они сообщили, что убийца стрелял беспорядочно, несколько раз перезаряжал оружие, а часть людей спаслась, выпрыгнув в окно.

Рамзан Али Ал сообщил изданию NZ Herald, что выбежал последним из мечети Аль-Нур.

«Люди бежали к двери, я был последним, кто вышел из мечети живым. Когда оглянулся, по обе стороны двери лежали мертвые люди», — рассказал Али.

Он считает, что на момент теракта в мечети находились примерно 300 человек.

Другой очевидец массового убийства, Нур Тевис, рассказал, что часть людей спаслась, поскольку кто-то разбил окно и присутствующие начали прыгать в него.

«Это был единственный способ спастись. Я им воспользовался», — сказал Тевис.

Он перепрыгнул полутораметровый забор и постучал в дверь дома, который находится по-соседству с мечетью. Когда его впустили, Тевис увидел, что его одежда была в крови. Позже он вернулся в мечеть и начал помогать раненым. В мечеть Тевис пришел с товарищем, который потерял во время теракта жену.

Напомним, что во время теракта в Крайстчерче погибли 49 человек. Расстрелы произошли в двух мечетях города. Полиция арестовала четырех подозреваемых. Один из них 16 марта предстанет перед судом. Расстрел в мечетях считается самым страшным терактом в истории Новой Зеландии.