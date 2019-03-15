Вчера на мечети в Новой Зеландии было совершено нападение, фото: ABC News

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Ряд мусульманских стран Азии отреагировали на вчерашнее нападение на мечети в Новой Зеландии, которое привело к гибели по меньшей мере 49-ти человек.

Жертвами этого инцидента стали не только граждане Новой Зеландии, но и ряда других стран региона, сообщает агентство Reuters.

Так, в атакованных мечетях присутствовали шестеро граждан Индонезии, троим из них удалось убежать, судьба еще трех неизвестна.

«Индонезия решительно осуждает эту стрельбу, особенно на месте богослужения», — заявил министр иностранных дел Индонезии Рэтно Марсуди.

Ранения получили двое граждан Малайзии. Лидер правящей партии страны Анвар Ибрагим заявил, что «глубоко опечален этим нецивилизованным актом, который противоречит гуманистическим ценностям» и выразил соболезнования семьям жертв и народу Новой Зеландии.

По словам министра иностранных дел Бангладеш Шахриара Алама, «чрезвычайно повезло», что не пострадала команда по крикету, которая прибыла в страну, чтобы сыграть в матче против Новой Зеландии и посетила пятничную молитву в день нападения.

«Я не могу даже представить, что бы произошло, если бы они были там пять минут раньше», — сказал он в социальных сетях.

Также появилась информация о погибших и раненых гражданах Афганистана.

«Я получаю страшные новости расстрелов мечетей в Крайстчерче. Мои мысли касаются семьи афганского происхождения, которая была убита во время этого ужасного инцидента, и с тремя другими афганцами, которые получили ранения», — заявил в своем Твиттере посол Афганистана в Австралии, Новой Зеландии и Фиджи Вахидулла Вайссию.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан считает этот теракт следствием роста исламофобии в мире после терактов в США в 11 сентября 2011 года.

«Я обвиняю эти усиления террористических актов в нынешней исламофобии после 9/11, когда 1,3 млрд мусульман коллективно были обвинены в любом акте террора», — заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан в социальных сетях.

В своем обращении Университет Аль-Азхар, известное египетское суннитское учебное заведение, заявил, что эти нападения «нарушили святость домов Бога».

«Мы предупреждаем, что нападение является опасным показателем тяжелых последствий эскалации языка вражды, ксенофобии и распространения исламофобии», — отметили в университете и добавили, что необходимо делать больше для содействия сосуществованию различных религий и культур.

Подобного мнения придерживается и министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш.

«Наша коллективная работа против насилия и ненависти должна продолжаться с новой силой», — заявил он.

«Эта атака показывает, чего достигла враждебность к исламу и к мусульманам. Мы много раз видели исламофобский дискурс против ислама и мусульман, который превращается в порочную и убийственную идеологию. Мир должен поднять свой голос против такого дискурса и должен прекратить исламофобский фашистский терроризм», — отмечает пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.

Населения Крайстчерч составляет около 400 тыс. человек, здесь проживает значительная исламская община, включая иностранных студентов.

Напомним, в день совершения нападения один из террористов опубликовал в соцсетях свой 73-страничный манифест.