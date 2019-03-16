Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Порошенко уволил подозреваемого в коррупции главу Полтавской ОГА. Фото: 5 канал

Порошенко уволил подозреваемого в коррупции главу Полтавской ОГА

16 мар 2019, 13:40
999

Председателя Полтавской областной госадминистрации Валерия Головко уволил президент Украины Петр Порошенко.

Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 16 марта, в Полтаве, где он посещает заседание Совета регионального развития Полтавской области, сообщает «Укринформ».

Также президент назначил исполняющего обязанности Полтавской ОГА. Им стал Роман Товстый.

Отмечается, что Головко и его подчиненных подозревают в вымогательстве крупных взяток с местных предпринимателей. Расследованием коррупционных действий бывшего главы ОГА занимаются детективы НАБУ. На данный момент уже проведены обыски в здании Полтавской облгосадминистрации.

Ранее сообщалось, что президент обратился к премьер-министру Владимир Гройсман с требованием подготовить представление об увольнении Головко и его заместителя Андрея Песоцкого с должностей.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Активисты «Нацкорпуса» забросали Банковую игрушечными свинками (ФОТО, ВИДЕО)

Участники сегодняшних протестов «Национального корпуса» в Киеве возле здания Администрации президента забросали стражей порядка игрушечными свинками. Акция прошла без столкновений

Новости Украины
15:41

Канада присоединилась к жестким «азовским» санкциям против РФ

Канада вслед за Европейским союзом и США ввели санкции против России в связи с «агрессивными действиями России в Керченском проливе» при задержании украинских моряков, а также аннексией Крыма

Новости мира
19:46   15 мар