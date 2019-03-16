Порошенко уволил подозреваемого в коррупции главу Полтавской ОГА. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n119477-poroshenko-uvolil-podozrevaemogo-v-korrupcii-glavu-poltavskoy-oga.html

Ракурс

Председателя Полтавской областной госадминистрации Валерия Головко уволил президент Украины Петр Порошенко.

Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 16 марта, в Полтаве, где он посещает заседание Совета регионального развития Полтавской области, сообщает «Укринформ».

Также президент назначил исполняющего обязанности Полтавской ОГА. Им стал Роман Товстый.

Отмечается, что Головко и его подчиненных подозревают в вымогательстве крупных взяток с местных предпринимателей. Расследованием коррупционных действий бывшего главы ОГА занимаются детективы НАБУ. На данный момент уже проведены обыски в здании Полтавской облгосадминистрации.

Ранее сообщалось, что президент обратился к премьер-министру Владимир Гройсман с требованием подготовить представление об увольнении Головко и его заместителя Андрея Песоцкого с должностей.