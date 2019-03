Тропический циклон обрушился на Зимбабве. В результате непогоды пострадали тысячи человек, более 100 человек пропали без вести.

Циклон «Идай» бушует восточной части Зимбабве в провинции Маникаланд, туда он распространился из Мозамбика, сообщает Business Time.

Отмечается, что циклон привел к значительным разрушениям и потерям. Сейчас в месте непогоды отсутствует электроснабжение, а также затоплены мосты.

Ранее, 15 марта, циклон «Идай» бушевал в соседней стране Мозамбик. В результате стихии погибли по меньшей мере 19 человек.

#CycloneIdai Not looking good in Chimanimani, A humanitarian crisis could be unfolding, #Zimbabwepic.twitter.com/SUvnCTRg5p

— Paul Nyakazeya (@PaulNyakazeya) 16 марта 2019 г.

Tanganda tea estate yesterday. Eastern highlands zimbabwe under cyclone Idai. pic.twitter.com/qs81SmKuni