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Тропический циклон в Зимбабве. Фото: Новое Время
Тропический циклон в Зимбабве: пропали без вести более 100 человек, тысячи пострадавших (КАРТА, ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n119478-tropicheskiy-ciklon-v-zimbabve-propali-bez-vesti-bolee-100-chelovek-tysyachi-postradavshih-karta.htmlРакурс
Тропический циклон обрушился на Зимбабве. В результате непогоды пострадали тысячи человек, более 100 человек пропали без вести.
Циклон «Идай» бушует восточной части Зимбабве в провинции Маникаланд, туда он распространился из Мозамбика, сообщает Business Time.
Отмечается, что циклон привел к значительным разрушениям и потерям. Сейчас в месте непогоды отсутствует электроснабжение, а также затоплены мосты.
Ранее, 15 марта, циклон «Идай» бушевал в соседней стране Мозамбик. В результате стихии погибли по меньшей мере 19 человек.
#CycloneIdai Not looking good in Chimanimani, A humanitarian crisis could be unfolding, #Zimbabwepic.twitter.com/SUvnCTRg5p
— Paul Nyakazeya (@PaulNyakazeya) 16 марта 2019 г.
Tanganda tea estate yesterday. Eastern highlands zimbabwe under cyclone Idai. pic.twitter.com/qs81SmKuni
— Julie Havercroft (@juleshcroft) 16 марта 2019 г.
Напомним, ранее в марте мощный циклон обрушился на США. Циклон ударил по 25-ти штатам США. Снежный шторм накрыл Колорадо, Вайоминг, Монтану, Небраску и Южную Дакоту. Во многих штатах Среднего Запада были закрыты сотни участков автомагистралей. В результате сильных мартовских снегопадов и ураганных ветров произошел ряд ДТП, в одном из которых погиб полицейский.
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