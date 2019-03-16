Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Тропический циклон в Зимбабве. Фото: Новое Время

Тропический циклон в Зимбабве: пропали без вести более 100 человек, тысячи пострадавших (КАРТА, ФОТО, ВИДЕО)

16 мар 2019, 14:19
999

Тропический циклон обрушился на Зимбабве. В результате непогоды пострадали тысячи человек, более 100 человек пропали без вести.

Циклон «Идай» бушует восточной части Зимбабве в провинции Маникаланд, туда он распространился из Мозамбика, сообщает Business Time.

Отмечается, что циклон привел к значительным разрушениям и потерям. Сейчас в месте непогоды отсутствует электроснабжение, а также затоплены мосты.

Ранее, 15 марта, циклон «Идай» бушевал в соседней стране Мозамбик. В результате стихии погибли по меньшей мере 19 человек.Тропічний циклон «Ідай» у Зімбабве. Фото: twitter.com

Тропічний циклон «Ідай» у Зімбабве. Фото: twitter.com

Тропічний циклон «Ідай» у Зімбабве. Фото: twitter.com

Тропічний циклон «Ідай» у Зімбабве. Фото: APF

Напомним, ранее в марте мощный циклон обрушился на США. Циклон ударил по 25-ти штатам США. Снежный шторм накрыл Колорадо, Вайоминг, Монтану, Небраску и Южную Дакоту. Во многих штатах Среднего Запада были закрыты сотни участков автомагистралей. В результате сильных мартовских снегопадов и ураганных ветров произошел ряд ДТП, в одном из которых погиб полицейский.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Активисты «Нацкорпуса» забросали Банковую игрушечными свинками (ФОТО, ВИДЕО)

Участники сегодняшних протестов «Национального корпуса» в Киеве возле здания Администрации президента забросали стражей порядка игрушечными свинками. Акция прошла без столкновений

Новости Украины
15:41