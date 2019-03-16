Тропический циклон в Зимбабве. Фото: Новое Время

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Тропический циклон обрушился на Зимбабве. В результате непогоды пострадали тысячи человек, более 100 человек пропали без вести.

Циклон «Идай» бушует восточной части Зимбабве в провинции Маникаланд, туда он распространился из Мозамбика, сообщает Business Time.

Отмечается, что циклон привел к значительным разрушениям и потерям. Сейчас в месте непогоды отсутствует электроснабжение, а также затоплены мосты.

Ранее, 15 марта, циклон «Идай» бушевал в соседней стране Мозамбик. В результате стихии погибли по меньшей мере 19 человек.

#CycloneIdai Not looking good in Chimanimani, A humanitarian crisis could be unfolding, #Zimbabwepic.twitter.com/SUvnCTRg5p — Paul Nyakazeya (@PaulNyakazeya) 16 марта 2019 г. Tanganda tea estate yesterday. Eastern highlands zimbabwe under cyclone Idai. pic.twitter.com/qs81SmKuni

— Julie Havercroft (@juleshcroft) 16 марта 2019 г.

Напомним, ранее в марте мощный циклон обрушился на США. Циклон ударил по 25-ти штатам США. Снежный шторм накрыл Колорадо, Вайоминг, Монтану, Небраску и Южную Дакоту. Во многих штатах Среднего Запада были закрыты сотни участков автомагистралей. В результате сильных мартовских снегопадов и ураганных ветров произошел ряд ДТП, в одном из которых погиб полицейский.