Женская команда Украины по биатлону завоевала бронзу на чемпионате мира

Женская команда Украины по биатлону, фото: twitter.com/OlympicUA

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Ракурс

Женская команда Украины завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

Украинки заняли третье место в эстафете 4×6 км, сообщает издание SportArena.

Отмечается, что украинская команда всю гонку держалась среди лидеров. Анастасия Меркушина завершила свой этап на втором месте, Вита Семеренко и Юлии Джима — на третьем, Валентина Семеренко начала свой этап с отставанием всего в 45 секунд от лидера — команды Швеции.

Во время сегодняшнего соревнования украинские биатлонистки продемонстрировали исключительную точность стрельбы — они использовали только пять дополнительных патронов. Например, команда Германии, которая заняла четвертое место и отстала от Украины всего на полсекунды, использовала 14 дополнительных патронов и вынуждена была преодолевать штрафной круг.

Первую строчку заняла команда Норвегии, вторую — Швеции.

Сегодняшняя медаль — вторая, которую получили украинские биатлонисты на чемпионате мира в Швеции. 10 марта украинский биатлонист Дмитрий Подручный получил золотую медаль в гонке преследования. Еще один представитель Украины — Руслан Ткаленко тогда занял 38-ю строчку.