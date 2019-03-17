Новозеландский стрелок Брентон Таррант сообщил о своих намерениях премьер-министру страны, фото — AP

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Ракурс

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что получила так называемый «манифест» обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче Брентона Тарранта за девять минут до теракта.

«Я одна из примерно 30 человек, получивших манифест. Его разослали за девять минут до атаки», — приводит Agence France-Presse слова Ардерн.

По ее словам, в сообщении не содержалось никаких деталей или указаний на конкретное место происшествия. Она отметила, что в течение двух минут информация была передана службам безопасности. Премьер-министр отметила, что ознакомилась с выдержками из этой рассылки, их содержание вызвало ее серьезное беспокойство.

«Новозеландского стрелка» Брентона Тарранта арестовали 15 марта. Его обвиняют в убийствах во время нападения на две мечети в Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей. В результате атаки погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых находятся в больницах.

Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с «манифестом» норвежского террориста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.