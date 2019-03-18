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«Кадиллак» представил новый седан. Фото: Wikimedia Commons

Компания Cadillac рассекретила вид нового седана CT5 (ФОТО)

18 мар 2019, 10:51
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Автопроизводитель Cadillac (Кадиллак) показал, как будет выглядеть новый седан CT5. Ожидается, что машина заменит в линейке модели XTS, CTS и ATS.

Машина построена на основе корпуса Alpha со стойками MacPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. Дизайн похож на последние машины американской компании. Авто получит узкую головную оптику и вертикальные фонари. Об этом сообщает Motor 1.

Под капотом машины расположат двухлитровую «турбочетверку» и твин-турбо объемом 3.0 V6. Двигатели будут объединены 10-диапазонной автоматической коробкой передач. Седан будет продаваться с передним приводом или с системой 4×4. В салоне установят акустическую систему Bose с динамиками серии Performance и активную систему шумоподавления.

Новый седан CT5. Фото: Motor 1

Новый седан CT5. Фото: Motor 1

Новый седан CT5. Фото: Motor 1

Напомним, в январе на автосалоне в Детройте представили электромобиль марки Cadillac. Машина разрабатывается, как кроссовер. Производитель презентовал изображение авто с футуристической «слепой» передней частью кузова.


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