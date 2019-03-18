«Кадиллак» представил новый седан. Фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n119524-kompaniya-cadillac-rassekretila-vid-novogo-sedana-ct5-foto.html

Ракурс

Автопроизводитель Cadillac (Кадиллак) показал, как будет выглядеть новый седан CT5. Ожидается, что машина заменит в линейке модели XTS, CTS и ATS.

Машина построена на основе корпуса Alpha со стойками MacPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. Дизайн похож на последние машины американской компании. Авто получит узкую головную оптику и вертикальные фонари. Об этом сообщает Motor 1.

Под капотом машины расположат двухлитровую «турбочетверку» и твин-турбо объемом 3.0 V6. Двигатели будут объединены 10-диапазонной автоматической коробкой передач. Седан будет продаваться с передним приводом или с системой 4×4. В салоне установят акустическую систему Bose с динамиками серии Performance и активную систему шумоподавления.

Напомним, в январе на автосалоне в Детройте представили электромобиль марки Cadillac. Машина разрабатывается, как кроссовер. Производитель презентовал изображение авто с футуристической «слепой» передней частью кузова.