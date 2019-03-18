Стрельба в Утрехте: семь человек получили ранения, в городе объявили режим максимальной террористической угрозы (ФОТО, ВИДЕО)

Теракт в Утрехте: полиция ищет подозреваемого. Фото: twitter/BNR

https://racurs.ua/n119539-strelba-v-utrehte-sem-chelovek-poluchili-raneniya-v-gorode-obyavili-rejim-maksimalnoy.html

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После стрельбы в городе Утрехт власти Нидерландов ввели усиленные меры безопасности по всей стране, а в провинции Утрехт объявили режим максимальной террористической угрозы.

По меньшей мере семь человек получили ранения. Также есть неподтвержденная информация об одном погибшем. В полиции не исключают, что вооруженный инцидент является терактом. Об этом 18 марта пишут в Twitter представители силовых структур и очевидцы.

Местные власти закрыли все школы, мечети и Утрехтский университет. Людей призывают пока что не выходить из домов, супермаркетов и торговых центров. Также не пускают поезда к центральному вокзалу Утрехта. Местные власти не исключают вероятность нового нападения.

Полицейские еще не задержали стрелка, к поискам привлекли вертолет. На улицах Утрехта наблюдаются группы спецназовцев.

В других нидерландских городах тоже усилили меры безопасности: в Амстердаме силовики усиленно охраняют аэропорт Схипхол, а в Роттердаме контролируют железную дорогу и мечети. В Гааге вооруженные подразделения полиции охраняют резиденцию правительства и государственные учреждения.

Тем временем АР сообщает, что полиция Германии начала патрулировать границу с Нидерландами из-за стрельбы в Утрехте. В пограничном штате Северная Рейн-Вестфалия правоохранители наблюдают не только за основными магистралями, но и за малыми переходами и железнодорожными путями.

Напомним, 18 марта неизвестный злоумышленник обстрелял трамвай в городе Утрехт. В результате вооруженного инцидента несколько человек получили ранения. Представители антитеррористического подразделения сейчас проводят операцию по задержанию стрелка.