«Знаете, а я не разочарована, я возмущена»: краткая лекция Лины Костенко, которую стоит послушать каждому

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Сегодня Украина отмечает 89-й день рождения одной из самых известных украинок современности — писательницы, поэтессы и общественного деятеля Лины Костенко, которую часто называют моральным авторитетом нации.

В советские времена Костенко была активным участником движения шестидесятников. Она подписала письмо-протест против арестов украинской интеллигенции, во время суда над братьями-диссидентами Михаилом и Богданом Горынями бросила им цветы, написала письмо в защиту Вячеслава Чорновола. В ответ советская власть запретила ей печататься — произведения Лины Костенко почти 15 лет пролежали на полке. В это время она написала лучшие поэтические сборники. Сейчас Костенко — почетный профессор Киево-Могилянской академии, почетный доктор Львовского и Черновицкого университетов.

В годы независимости поэтесса отказалась от премии Золотой писатель Украины и от звания Героя Украины, который ей хотел вручить третий президент Виктор Ющенко. В 2015 году она приняла участие в гуманитарной акции Второй фронт АТО и передала защитникам Украины несколько сборников своих стихов.

В последние годы Костенко избегает публичности и крайне редко дает интервью. Предлагаем вашему вниманию видео выступления Лины Костенко во Львове 28 марта 1995 года. Это выступление поэтессы было посвящено острым вопросом украинской государственности, которые не потеряли своей актуальности даже спустя 24 года.

«Знаете, а я не разочарована. Государство — это же не женщина, которой можно плениться, а можно разочароваться. Государство — это серьезное дело. Я не разочарована, я возмущена, что многие не были готовы к таким серьезным трудностям. Ну, а как же так — в истории же на прогулку не ходят?», — говорила Лина Костенко во время выступления в 1995 году, обсуждая тему обретения Украиной независимости.

«Как можно самим о себе, о своем родном, о мечте нашей, чтобы было такое государство, как можно бросать такие безответственные слова: „Что мы за государство, что мы за народ такой?“», — удивляется Костенко.

В ходе своего выступления она не обошла вниманием внешнее воздействие, которое оказывает соседняя империя на Украину.

«Это что-то происходит очень нехорошее, когда всем кажется, что все совсем плохо… Когда-то пираты, для того, чтобы сбить корабль с курса, подкладывали под компас топор. И когда корабль начинало водить и он сбивался с курса, пиратам было легко его захватить. Я боюсь, что нас сбивают с курса», — говорила Лина Костенко более 20 лет назад.

По мнению поэтессы, пиратский топор под украинский компас подкладывают очень хитро, так, чтобы люди не понимали этого.

«Есть такое явление — анахронизация национального сознания. Второе явление — фашизация имперского сознания. Причем фашизация не с когтями и страшными словами, нет, это очень мягкая фашизация — просто люди перестали осознавать, что когда убивают в Чечне — это фашизм», — говорила Костенко в 1995 году, в то время, когда шла Первая Чеченская война.

«Понимаете, у них это патриотизм, а для нас — сепаратизм… Сейчас в Крыму такие вещи происходят… Но, фашизация происходит в части нашего русскоязычного населения. Вот я в поезде ехала во Львов. Женщина на меня посмотрела: «О, коренная львовьянка!». Я говорю: «Уявіть собі, корінна киянка». В ответ: «Не может быть… Вы понимаете, в Крыму такое творится, коренное население…». Я говорю: «Коренное население Крыма — крымские татары, которых депортировали… Определенная часть русскоязычного населения, к сожалению, не понимает, что в Крыму надо ходить на цыпочках и бояться того, что они приехали на место такой трагедии (речь идет о депортации крымскотатарского населения — ред.)», — Лина Костенко приводит пример своего разговора в поезде в то время, когда шел процесс возвращения крымских татар на историческую родину. Напомним, что политическое руководство Украины в начале и середине 1990-х видело в крымских татарах союзников в противодействии просоветскому и пророссийскому сепаратизму, поскольку именно они играли роль противовеса на полуострове, где довольно ощутимо проявлялись сепаратистские тенденции.

«Третье, ужасное, что произошло, — вдруг поднялся уровень и разлилось плебейство и стало основой общества, для которого идея главная какая? Чтобы квартира была и на прилавках было», — далее объясняет украинская поэтесса.

Лина Костенко напоминает, что каждое государство создает свою идеологию.

«Разве нельзя с телевизора густым потоком объяснять эти гуманитарные идеи, чтобы каждый знал, что любовь к своей Родине — это высокое чувство, что антисемитизм — это плохо, что в Крыму нельзя так делать, что надо вернуть людям (крымским татарам — ред.) их историческую родину, что в Чечне делается фашистская расправа над народом. Это же могло бы идти потоком, а здесь пробежишь по клавишам и такие звуки разнообразные. Вот недавно включила, а он как закричит: «Сволочь, ненавижу, прекрати». Ну, если это в их менталитете так кричать, пусть, но почему же мы должны страдать? Если у ребенка трое родителей — папа, мама и телевизор, то я вам скажу, не дай Бог таких родителей, как этот телевизор. Но он мог бы быть использован для нравственного воспитания того страшного уровня…», — говорила Лина Костенко о влиянии телевидения еще на пятом году независимости Украины.

«А почему бы нам, украинцам, народу очень благородном в своей основе, очень мученическом, подвижническом, который пронес через века такую трагедию и выжил, почему бы нам сейчас не заняться этим гуманитарным и нравственным воспитанием, но при этом быть жесткими», — предлагает Лина Костенко, ставя в пример Богдана Хмельницкого.