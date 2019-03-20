Российский банк подожгли во Львове. Фото: Багнет

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Во Львове в отделение российского банка Forward неизвестные бросили бутылку с зажигательным веществом. Инцидент произошел сегодня, 20 марта.

Информация о пожаре в банке по улице Владимира Великого поступила правоохранителям сегодня в 4.25, сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Львовской области.

Установлено, что злоумышленники разбили одно из фасадных окон банка и бросили в помещение учреждения бутылку с зажигательным веществом, которое, вероятно, стало причиной возгорания. Поскольку на момент пожара в банке людей не было, эвакуация не проводилась.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.