Арсен Аваков, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n119691-okolo-tysyachi-videokamer-avakov-rasskazal-kogda-v-ukraine-v-polnom-obeme-zarabotaet.html

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До конца года в Украине может полностью заработать система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Авакова, для внедрения системы видеофиксации уже почти все готово, осталось решить лишь мелкие детали, в частности, нужно еще одно постановление Кабмина и внесение поправки в законодательство Верховной Радой.

По оценкам министра, все эти вопроси решить удастся до конца года.

Камеры заработают по всей стране, их количество будет расти постепенно. Сначала их ориентировочно будет 30. По мнению Авакова максимальное количество видеокамер составит примерно 1 тыс.

Однако министр опасается, что украинцы могут оказаться не готовыми к значительным суммам штрафов после начала функционирования системы автоматической фиксации нарушений.

«Одно дело говорить, что мы хорошие, другое — соблюдать правила», — подчеркивает министр.

Так, глава МВД отмечает, что на участках, где заработали радары для контроля скорости движения TruCam, аварийность снизилась на 15−20%. Министр подчеркивает, что эти проценты означают спасенные жизни, поскольку сейчас на дорогах гибнет больше украинцев, чем в боевых действиях.

Напомним, в феврале в МВД заявляли об установлении еще 20-ти радаров TruCam.