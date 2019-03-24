В Киеве рецидивист зарезал жену в свой день рождения. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n119812-v-kieve-recidivist-zarezal-jenu-v-svoy-den-rojdeniya-foto-video.html

Ракурс

В Киеве рецидивист зарезал жену в свой день рождения. Злоумышленник ударил женщину ножом в спину и она умерла от полученных травм до приезда медиков.

В Голосеевском районе на улице Лятошинского сегодня ночью мужчина во время ссоры убил свою жену. На месте работали оперативники и кинологи с собаками. Факт смерти погибшей зафиксировали медики. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Установить предполагаемого убийцу удалось благодаря камерам видеонаблюдения и показаниям свидетелей преступления. Во время просмотра записей полицейские обнаружили, что злоумышленник во время ссоры напал на свою жену.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за убийство. Правоохранители задержали его для выяснения подробностей дела.

Трагический инцидент зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений полиции. На данный момент решается вопрос о внесении преступления с правовой квалификацией «умышленное убийство» в Единый реестр досудебных расследований.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Виннице мужчине объявили о подозрении в совершении умышленного убийства четырех человек, среди которых его мать, бывшая жена и двое малолетних детей