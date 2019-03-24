У Києві рецидивіст зарізав дружину на свій день народження. Фото: NewsOne

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Ракурс

У Києві рецидивіст зарізав дружину в свій день народження. Зловмисник вдарив жінку ножем у спину і вона померла від отриманих травм до приїзду медиків.

У Голосіївському районі на вулиці Лятошинського сьогодні вночі чоловік під час сварки вбив свою дружину. На місці працювали оперативники і кінологи з собаками. Факт смерті загиблої зафіксували медики. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Києві.

Встановити ймовірного вбивцю вдалося завдяки камерам відеоспостереження і показаннями свідків злочину. Під час перегляду записів поліцейські виявили, що зловмисник під час сварки напав на свою дружину.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік раніше вже був судимий за вбивство. Правоохоронці затримали його для з’ясування подробиць справи.

Трагічний інцидент зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв поліції. Наразі вирішується питання про внесення злочину з правової кваліфікацією «умисне вбивство» до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Вінниці чоловіку оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства чотирьох осіб, серед яких його мати, колишня дружина і двоє малолітніх дітей.