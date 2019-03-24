Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві рецидивіст зарізав дружину на свій день народження. Фото: NewsOne

У Києві рецидивіст зарізав дружину на свій день народження (ФОТО, ВІДЕО)

24 бер 2019, 15:21
999

У Києві рецидивіст зарізав дружину в свій день народження. Зловмисник вдарив жінку ножем у спину і вона померла від отриманих травм до приїзду медиків.

У Голосіївському районі на вулиці Лятошинського сьогодні вночі чоловік під час сварки вбив свою дружину. На місці працювали оперативники і кінологи з собаками. Факт смерті загиблої зафіксували медики. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Києві.

Встановити ймовірного вбивцю вдалося завдяки камерам відеоспостереження і показаннями свідків злочину. Під час перегляду записів поліцейські виявили, що зловмисник під час сварки напав на свою дружину.

У Києві чоловік зарізав свою дружину. Фото: Нацполіція

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік раніше вже був судимий за вбивство. Правоохоронці затримали його для з’ясування подробиць справи.

Трагічний інцидент зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв поліції. Наразі вирішується питання про внесення злочину з правової кваліфікацією «умисне вбивство» до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Вінниці чоловіку оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства чотирьох осіб, серед яких його мати, колишня дружина і двоє малолітніх дітей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Вибори-2019: стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні

Стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні. За голосуванням 31 березня спостерігатиме 2 тис. 344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав

Новини України
21:24   25 бер

Екс-керівникам «Укрспецекспорту» оголошено підозру в заволодінні 24 млн доларів

Колишнім керівникам «Укрспецекспорту» Генеральна прокуратура України оголосила про підозру у заволодінні 24 млн дол. Ці особи переховуються від органу досудового розслідування

Новини України
16:47   25 бер