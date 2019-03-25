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Пропил честь и торгует совестью: СБУ прокомментировала появление в Москве уволенного экс-сотрудника Прозорова. Фото: Риа новости

Пропил честь и торгует совестью: СБУ прокомментировала появление в Москве уволенного экс-сотрудника Прозорова

25 мар 2019, 14:47
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Служба безопасности Украины (СБУ) уволила сотрудника, который оказался российским информатором, за систематическое пьянство на рабочем месте и дискредитацию звания офицера. Сегодня бывший сотрудник СБУ выступил в Москве с рассказом о «тайных тюрьмах» в Украине и работе на российские спецслужбы.

Василия Прозорова уволили с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра СБУ за служебную безответственность. В ведомстве отметили, что Прозоров пропил честь офицера и решил торговать совестью. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на своей странице в Facebook.

Заявление СБУ об российском "информаторе". Фото: facebook

По словам самого Прозорова, он работал в СБУ в 1999—2018 годах, а в последние четыре года стал информатором российских спецслужб. На пресс-конференции информагентства «Россия сегодня» в Москве Прозоров заявил, что в Украине якобы существуют «тайные тюрьмы», где пытают и убивают людей. Одна из них якобы была у батальона «Азов», который, по словам мужчины, подчиняется только министру внутренних дел Арсену Авакову.

Ранее сегодня сообщалось, что Россия устроила очередную провокацию, которую приурочила к 27-й годовщине создания Службы безопасности Украины: пропагандисты показали в Москве бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, который заявил, что четыре года изменял Украине.

Источник: Ракурс


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