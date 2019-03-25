Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пропив честь і торгує совістю: СБУ прокоментувала появу в Москві звільненого екс-працівника Прозорова. Фото: Риа новости

Пропив честь і торгує совістю: СБУ прокоментувала появу в Москві звільненого екс-працівника Прозорова

25 бер 2019, 14:47
999

Служба безпеки України (СБУ) звільнила працівника, який виявився російським інформатором, за систематичне пияцтво на робочому місці і дискредитацію звання офіцера. Сьогодні колишній співробітник СБУ виступив в Москві з розповіддю про «таємні в’язниці» в Україні та роботу на російські спецслужби.

Василя Прозорова звільнили з посади старшого консультанта-експерта одного з відділів штабу Антитерористичного центру СБУ за службову безвідповідальність. У відомстві наголосили, що Прозоров пропив честь офіцера і вирішив торгувати совістю. Про це повідомляє прес-центр СБУ на своїй сторінці в Facebook.

Заява СБУ щодо російського "інформатора". Фото: facebook

За словами самого Прозорова, він працював у СБУ в 1999—2018 роках, а в останні чотири роки став інформатором російських спецслужб. На прес-конференції в інформагентстві «Росія сьогодні» в Москві Прозоров розповів, що в Україні нібито існують «таємні в’язниці», де катують і вбивають людей. Одна з них нібито була в батальйону «Азов», який, за словами чоловіка, підпорядковується лише міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

Раніше сьогодні повідомлялося, що Росія влаштувала чергову провокацію, яку приурочила до 27-ї річниці створення Служби безпеки України: пропагандисти показали у Москві колишнього працівника СБУ Василя Прозорова, який заявив, що чотири роки зраджував Україні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Вибори-2019: стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні

Стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні. За голосуванням 31 березня спостерігатиме 2 тис. 344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав

Новини України
21:24   25 бер

Екс-керівникам «Укрспецекспорту» оголошено підозру в заволодінні 24 млн доларів

Колишнім керівникам «Укрспецекспорту» Генеральна прокуратура України оголосила про підозру у заволодінні 24 млн дол. Ці особи переховуються від органу досудового розслідування

Новини України
16:47   25 бер