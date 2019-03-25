Новый премьер-министр: результаты соцопроса о смене главы правительства

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Кто следующий в премьеры? Неожиданные результаты соцопроса о преемнике Гройсмана / Фото: Podrobnosti

Кто следующий в премьеры? Неожиданные результаты соцопроса о преемнике Гройсмана (ИНФОГРАФИКА)

25 мар 2019, 16:17
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Премьер-министром Украины, согласно очередному соцопросу Киевского международного института социологии, может остаться действующий глава правительства Владимир Гройсман, которого поддерживают 13,1% респондентов.

Вместе с тем, мариупольского политика и бизнесмена Сергея Таруту, который во время президентской гонки снял свою кандидатуру в пользу Юлии Тимошенко, готовы видеть в кресле премьера 7,2% опрошенных. Третье место премьерского рейтинга занимает бывший глава правительства Арсений Яценюк (6,1%).

Аналогичный опрос социологи проводили в феврале 2019 года. Ответы респондентов распределились следующим образом:

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Соцопрос проводился с 12 по 23 марта среди 2014-ти респондентов, проживающих в 131 населенном пункте во всех областях Украины.

Стоит уточнить, что социологи сформулировали перечень вероятных кандидатов в премьеры, из которого и выбирали респонденты, указав имена лишь определенного круга украинских политиков. Логично, что туда попали Гройсман и его предшественник Яценюк. Вместе с тем, в опросник внесли одиозного пророссийского политика Виктора Медведчука, бизнесмена из Мариуполя и одного из самых богатых украинцев Сергея Таруту, экс-премьера и экс-регионала Анатолия Кинаха, главу партии «Возрождение» Виктора Бондаря, председателя Волынского облсовета Игоря Палицу и генпрокурора Юрия Луценко. Вместе с тем, социологи не указали в опросе представителей действующего правительства (за исключением Гройсмана), профильных специалистов по экономике или политиков и нардепов, которые лоббируют экономические вопросы.

Напомним, 25 марта социологи назвали вероятных победителей второго тура выборов президента Украины, а также скомбинировали пары кандидатов, у которых есть шансы попасть в финал гонки.

Источник: Ракурс


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