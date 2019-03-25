Новий прем’єр-міністр: результати соцопитування щодо зміни глави уряду

Хто наступний у прем’єри? Несподівані результати соцопитування щодо наступника Гройсмана та оновлення коаліції / Фото: Podrobnosti

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Прем'єр-міністром України, згідно з черговим соцопитуванням Київського міжнародного інституту соціології, може лишитися чинний глава уряду Володимир Гройсман, якого підтримують 13,1% респондентів.

Разом з тим, маріупольського політика й бізнесмена Сергія Таруту, котрий під час президентських перегонів зняв свою кандидатуру на користь Юлії Тимошенко, готові бачити у кріслі прем'єра 7,2% опитаних. Третє місце прем'єрського рейтингу посідає колишній глава уряду Арсеній Яценюк (6,1%).

Аналогічне опитування соціологи проводили у лютому 2019 року. Відповіді респондентів розподілилися наступним чином:

Соцопитування проводилося з 12 по 23 березня серед 2014-ти респондентів, що мешкають у 131 населеному пункті в усіх областях України.

Варто зауважити, що соціологи сформулювали перелік ймовірних кандидатів у прем'єри, з якого й обирали респонденти, вказавши імена лише певного кола українських політиків. Логічно, що туди потрапили Гройсман та його попередник Яценюк. Разом з тим, в опитник внесли одіозного проросійського політика Віктора Медведчука, бізнесмена з Маріуполя та одного з найбагатших українців Сергія Таруту, екс-прем'єра та екс-регіонала Анатолія Кінаха, очільника партії «Відродження» Віктора Бондара, голову Волинської облради Ігоря Палицю та генпрокурора Юрія Луценка. Разом з тим, соціологи не вказали в опитуванні жодного з представників чинного уряду (за виключенням Гройсмана), профільних спеціалістів з економіки або ж політиків і нардепів, які лобіюють економічні питання.

Нагадаємо, 25 березня соціологи назвали ймовірних переможців другого туру виборів президента України, а також скомбінували пари кандидатів, у яких є шанси потрапити в фінальне коло перегонів.