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Ракурс
«Черные ящики» для автомобилей обяжут устанавливать в Евросоюзе

«Черные ящики» для автомобилей обяжут устанавливать в Евросоюзе

26 мар 2019, 11:32
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Так называемые «черные ящики» (бортовые самописцы) для автомобилей обяжут устанавливать в Евросоюзе с 2022 года. Кроме того, в новых легковушках и фургонах будут устанавливать системы удержания полосы, экстренного торможения и улучшенные ремни безопасности.

Европарламент, Европейский совет и Еврокомиссия достигли предварительного соглашения относительно регламента, который повышает уровень безопасности на дорогах, сообщила 26 марта пресс-служба Еврокомиссии.

«С 2022 года новые технологии безопасности станут обязательными для европейских транспортных средств, чтобы защитить жизнь пассажиров, пешеходов и велосипедистов», — сообщает Еврокомиссия.

Бортовые самописцы можно будет использовать для установления причин ДТП, а система удержания полосы движения будет фиксировать, насколько водитель внимательно следит за дорогой. Новые ремни безопасности разработают по результатам краш-тестов.

Новый согласованный регламент производства автомобилей поступит на голосование в Европарламент, затем — на утверждение в Европейский Совет.

В Еврокомиссии надеются, что эти меры помогут к 2038 году избежать не менее 140 тыс. тяжелых травм и спасти более 25 тыс. жизней. Долгосрочная цель ЕС — нулевая смертность на дорогах.

Источник: Ракурс


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