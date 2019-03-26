«Чорні скриньки» для автомобілів зобов’яжуть встановлювати в Євросоюзі

https://racurs.ua/ua/n119881-chorni-skrynky-dlya-avtomobiliv-zobov-yajut-vstanovluvaty-v-ievrosouzi.html

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«Чорні скриньки» (бортові самописці) для автомобілів зобов’яжуть встановлювати у Євросоюзі з 2022 року. Крім того, у нових легковиках і фургонах встановлюватимуть системи утримання смуги, екстреного гальмування та поліпшені ремені безпеки.

Європарламент, Європейська Рада і Єврокомісія досягли попередньої угоди щодо регламенту, який стосується підвищення рівня безпеки на дорогах, повідомила 26 березня прес-служба Єврокомісії.

«Із 2022 року нові технології безпеки стануть обов’язковими для європейських транспортних засобів, щоб захистити життя пасажирів, пішоходів і велосипедистів», — повідомляє Єврокомісія.

Бортові самописці можна буде використовувати для встановлення причин ДТП, а система утримання смуги руху фіксуватиме, наскільки водій уважно стежить за дорогою. Нові ремені безпеки розроблять за результатами краш-тестів.

Новий узгоджений регламент виробництва автівок надійде на голосування в Європарламент, згодом — на затвердження до Европейської Ради.

В Єврокомісії сподіваються, що ці заходи допоможуть до 2038 року уникнути щонайменше 140 тис. важких травм і врятувати понад 25 тис. життів. Довгострокова мета ЄС — нульова смертність на дорогах.