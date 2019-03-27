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Ракурс
В Казахстане разбился Ми-8. Фото: Хабар 24

Военный вертолет Ми-8 разбился в Казахстане, на борту находились 13 человек

27 мар 2019, 17:34
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Авиакатастрофа с участием военного вертолета произошла 27 марта в Казахстане.

Воздушная машина потерпела крушение в Кызылординской области, на ее борту находились 13 человек. Предварительно установлено, что есть жертвы, но точное количество пока неизвестно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Оказалось, что Ми-8 в составе звена из четырех боевых вертолетов направлялся из города Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений «Алтын жебе». Военнослужащие учились работать в сложных погодных условиях ночью.

Вертолет упал в Жалагашском районе и полностью сгорел. Причина аварии пока неизвестна, на место происшествия направили спасательную команду.

Напомним, в феврале в Японии во время осуществления летной подготовки разбился истребитель Сил самообороны страны F-2. Инцидент произошел у побережья префектуры Ямагути. К счастью, пилоты сумели выжить.

Источник: Ракурс


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