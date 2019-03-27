У Казахстані розбився Мі-8. Фото: Хабар 24

https://racurs.ua/ua/n119960-viyskovyy-vertolit-mi-8-rozbyvsya-v-kazahstani-na-bortu-bulo-13-osib.html

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Авіакатастрофа за участю військового гелікоптера сталася 27 березня в Казахстані.

Повітряна машина зазнала аварії в Кизилординській області, на її борту перебувало 13 осіб. Попередньо встановлено, що є жертви, але точна кількість наразі невідома. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Казахстану.

Виявилося, що Мі-8 у складі ланки з чотирьох бойових вертольотів прямував з міста Актау в Шимкент. Переліт відбувався рамках комплексної перевірки та навчань спеціальних підрозділів «Алтин жебе». Військовослужбовці навчалися працювати в складних погодних умовах вночі.

Вертоліт упав в Жалагашском районі та повністю згорів. Причина аварії наразі невідома, на місце події направили рятувальну команду.

Нагадаємо, у лютому в Японії під час здійснення льотної підготовки розбився винищувач Сил самооборони країни F-2. Інцидент стався біля узбережжя префектури Ямаґуті. На щастя, пілоти зуміли вижити.