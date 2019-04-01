Убийство брата Ким Чен Ына: суд принял решение. Фото: RTVi

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Убийцу единокровного брата главы КНДР Ким Чен Ына планируют освободить в начале мая. Вьетнамка Доан Тхи Хуонг получила три года и четыре месяца тюремного заключения, но срок вычтут из времени, проведенного под стражей. Женщина также воспользуется механизмами условно-досрочного освобождения.

Решение по делу об убийстве Ким Чен Нама было озвучено после смягчения обвинений прокуратуры. Ранее Хуонг обвиняли в убийстве, а затем сменили правовую квалификацию и женщину обвинили в причинении телесных повреждений. Об этом сообщает адвокат вьетнамки, передает немецкое издание Deutsche Welle.

В убийстве Ким Чен Нама обвини Хуонг и Сити Айсию, которых содержали под стражей с октября 2018 года. В феврале 2017 года женщины убили брата главы КНДР в аэропорту столицы Малайзии (Куала-Лампур). Тогда женщины распылили в лицо погибшего фосфороорганическое боевое отравляющее вещество.

В свою очередь, обвиняемые утверждали, что не знали, что делают. Они полагали, что принимают участие телерозыгрыше, и понятия не имели, что причиняют кому-то вред. Одна из женщин призналась, что за смертельную «шутку» ей заплатили 85 евро.

Отметим, что в середине марта Сити Айсию освободили и отпустили домой, но только сегодня прокуратура смягчила обвинения против Хуонг. Причинение тяжкого телесного ущерба карается в Малайзии лишением свободы сроком до 10 лет, а вот за убийство предполагается смертная казнь.

Ранее сообщалось, что девушек обманул гражданин КНДР, который за несколько недель до убийства провернул такую же «шутку», в ходе которой подозреваемые подбегали к людям в аэропорту и наносили им на лицо масло.