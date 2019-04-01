Вбивство брата Кім Чен Ина: суд ухвалив рішення. Фото: RTVi

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Вбивцю єдинокровного брата глави КНДР Кім Чен Ина планують звільнити на початку травня. В'єтнамка Доан Тхі Хуонг отримала три роки і чотири місяці тюремного ув’язнення, але термін віднімуть з часу, проведеного під вартою. Жінка також скористається механізмами умовно-дострокового звільнення.

Рішення у справі про вбивство Кім Чен Нама було озвучено після пом’якшення звинувачень прокуратури. Раніше Хуонг звинувачували у вбивстві, а потім змінили правову кваліфікацію і жінку звинуватили в заподіянні тілесних ушкоджень. Про це повідомляє адвокат в'єтнамки, передає німецьке видання Deutsche Welle.

У вбивстві Кім Чен Нама звинуватили Хуонг і Сіті Айсію, яких утримували під вартою з жовтня 2018 року. У лютому 2017 року жінки вбили брата голови КНДР в аеропорту столиці Малайзії (Куала-Лампур). Тоді жінки розпорошили в обличчя загиблого фосфороорганічну бойову отруйну речовину.

У свою чергу, обвинувачені стверджували, що не знали, що роблять. Вони вважали, що беруть участь у телерозіграші, і гадки не мали, що завдають комусь шкоду. Одна з жінок зізналася, що за смертельну «жарт» їй заплатили 85 євро.

Зазначимо, що в середині березня Сіті Айсію звільнили і відпустили додому, але тільки сьогодні прокуратура пом’якшила звинувачення проти Хуонг. Заподіяння тяжкого тілесного ушкодження карається в Малайзії позбавленням волі на строк до 10 років, а ось за вбивство передбачається смертна кара.

Раніше повідомлялося, що дівчат обдурив громадянин КНДР, який за кілька тижнів до вбивства провернув такий самий «жарт», під час якого підозрювані підбігали до людей в аеропорту і наносили їм на обличчя масло.