В Одессе группа титушек с предпринимателем в розыске вломились в Службу автомобильных дорог. Фото: Руслан Форостяк

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В Одессе группа парней во главе с предпринимателем, который находится в розыске и скрывается от полиции, ворвалась в Службу автомобильных дорог области. Хулиганы хотели выдвинуть какие-то претензии, однако их задержал спецназ.

Предприниматель, который был с титушками, ранее активно занимался хищением бюджетных средств. Мужчина взял с собой парней и хотел силой решить свои вопросы. Об этом сообщил на странице в Facebook советник главы управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

На вызов выехала группа спецназовцев, которая доставила хулиганов в Хмельницкое отделение полиции.

«Человек, находившийся в розыске, также доставлен. Вероятно, вопросы по недопилу действительно были актуальны, и теперь придется отвечать перед Законом», — замечает Форостяк.

Ранее сообщалось, что в приемную народного депутата Борислава Березы пыталась попасть группа парней с оружием. Между ними и охраной возник конфликт, неизвестных пытались заблокировать, но те на автомобиле «Рендж Ровер» протаранили машину и скрылись.