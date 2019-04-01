В Одесі група тітушок з підприємцем у розшуку вломилися до Служби автомобільних доріг. Фото: Форостяк

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В Одесі група молодиків на чолі з підприємцем, що перебуває у розшуку та переховується від поліції, увірвалася до Служби автомобільних доріг області. Хулігани хотіли висунути якісь претензії, однак їх затримав спецназ.

Підприємець, який був разом із тітушками, раніше активно займався розкраданням бюджетних коштів. Чоловік взяв із собою молодиків і хотів силою вирішити свої питання. Про це повідомив на сторінці у Facebook радник голови управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

На виклик виїхала група спецпризначенців, які доправили хуліганів до Хмельницького відділку поліції.

«Особа, що перебувала в розшуку, доставлена також. Певно, питання щодо недопилу справді були актуальні, тож тепер доведеться відповідати перед Законом», — зауважує Форостяк.

Раніше повідомлялося, що до приймальні народного депутата Борислава Берези намагалася потрапити група молодиків зі зброєю. Між ними та охороною виник конфлікт, невідомих намагалися заблокувати, але ті на автомобілі «Рендж Ровер» протаранили машину й утекли.