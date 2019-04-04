Международные правозащитники вступились за белорусских подростков, которых посадили на 10 лет. Фото: 1777

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Правозащитная организация Amnesty International встала на защиту двух 17-летних подростков из Беларуси, которых приговорили к 10 годам колонии за наркотики. Активисты утверждают, что такое жестокое наказание нарушает конвенцию ООН. Парней приговорили в прошлом году и сейчас они находятся в Бобруйской воспитательной колонии.

Бросить подростков за решетку позволил декрет президента, который был принят в 2015 году. Согласно постановлению, всех лиц, достигших 14 лет, могут наказать за незаконный оборот наркотиков, а максимальный срок за это преступление было увеличено до 25 лет. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Подростки работали на легальной работе по распространению не запрещенных курительных смесей, но затем в табак добавили психотроп и парней посадили на 10 лет.

Организация начала международную кампанию, в рамках которой активисты со всего мира пишут начальнику колонии с требованием соблюдать права подростков и отпустить парней. В планах у организации новые акции поддержки.

Отметим, что это первая официальная реакция международного сообщество на жесткие приговоры в Беларуси по обновленной статье.

Ранее сообщалось, что в США мужчине, которого ошибочно осудили на 39 лет, выплатили компенсацию в размере 21 млн долл.