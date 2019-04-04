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Міжнародні правозахисники заступилися за білоруських підлітків, яких посадили на 10 років

Міжнародні правозахисники заступилися за білоруських підлітків, яких посадили на 10 років

4 кві 2019, 09:27
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Правозахисна організація Amnesty International стала на захист двох 17-річних підлітків із Білорусі, яких засудили до 10 років колонії за розповсюдження наркотиків. Активісти стверджують, що таке жорстоке покарання порушує конвенцію ООН. Хлопців засудили торік і зараз вони перебувають у Бобруйській виховній колонії.

Кинути підлітків за ґрати дозволив декрет президента, який був прийнятий в 2015 році. Згідно з постановою, усіх осіб, які досягли 14 років, можуть покарати за незаконний обіг наркотиків, а максимальний термін за цей злочин було збільшено до 25 років. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Підлітки працювали на легальній роботі з розповсюдження дозволених курильних сумішей, але потім в тютюн додали психотропи і хлопців посадили на 10 років.

Організація почала міжнародну кампанію, в рамках якої активісти з усього світу пишуть начальнику колонії з вимогою забезпечення прав підлітків та їхнього звільнення. У планах організації є нові акції підтримки.

Зазначимо, що це перша офіційна реакція міжнародного співтовариства на жорсткі вироки у Білорусі за оновленою статтею.

Раніше повідомлялося, що в США чоловіку, якого помилково засудили на 39 років, виплатили компенсацію в розмірі 21 млн дол.


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