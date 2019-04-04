Нацгвардейцы возле стадиона «Олимпийский», фото: Лев Стек

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Военнослужащие Национальной гвардии окружили территории вокруг стадиона «Олимпийский» в Киеве.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил журналист «Радио Свобода» Левко Стек.

По его словам, причины окружения территории нацгвардейцы не называют, также возле стадиона расположены пожарные машины.

«Предполагаю, началась подготовка к дебатам», — считает Стэк.

Впоследствии в соцсетях появились сообщения, что нацгвардейцы разошлись.

Издание УНН ранее сообщало, что над расположенным возле стадиона помещением виден дым. Впоследствии оказалось, что этот дым представлял собой спецэффекты, задействованные в съемке рекламы одного из известных брендов.

Напомним, кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский обратился к действующему президенту Петру Порошенко с предложением провести дебаты на территории стадиона «Олимпийский», а также заявил, что кандидаты обязательно должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что «среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Порошенко согласился на эту инициативу и пригласил Зеленского пройти с ним завтра в 9.00 медицинское обследование в медкабинете стадиона «Олимпийский».