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Нацгвардійці біля стадіону «Олімпійський», фото: Левко Стек
Територію довкола стадіону «Олімпійський» у Києві оточили нацгвардійці (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n120348-terytoriu-dovkola-stadionu-olimpiyskyy-v-kyievi-otochyly-nacgvardiyci-foto.htmlРакурс
Військовослужбовці Національної гвардії оточили території довкола стадіону «Олімпійський» у Києві.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив журналіст «Радіо Свобода» Левко Стек.
За його словами, причини оточення території нацгвардійці не називають, також біля стадіону розташовані пожежні машини.
«Припускаю, почалась підготовка до дебатів», — вважає Стек.
Згодом у соцмережах з’явилися повідомлення, що нацгвардійці розійшлися.
Видання УНН раніше повідомляло, що над розташованим біля стадіону приміщенням видно дим. Згодом виявилося, що цей дим являв собою спецефекти, задіяні у зйомці реклами одного з відомих брендів.
Нагадаємо, кандидат в президенти України шоумен Володимир Зеленський звернувся до чинного президента Петра Порошенка з пропозицією провести дебати на території стадіону «Олімпійський», а також заявив, що кандидати обов’язково мають пройти медичну експертизу, щоб довести, що «серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів».
Порошенко погодився на цю ініціативу й запросив Зеленського пройти з ним завтра о 9.00 медичне обстеження в медкабінеті стадіону «Олімпійський».
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