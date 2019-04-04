Павел Гриб, фото: «Радио Свобода»

https://racurs.ua/n120355-otec-pavla-griba-podtverdil-prekraschenie-golodovki-politzakluchennym.html

Ракурс

Отец удерживаемого Россией украинского политзаключенного Павла Гриба Игорь подтвердил информацию о прекращении его сыном голодовки.

Об этом он заявил в комментарии агентству УНН.

По его словам, вчера состоялась встреча политзаключенного с украинским консулом.

Игорь Гриб добавил, что никаких изменений в здоровье Павла нет, он продолжает чувствовать себя плохо.

О прекращении голодовки Павлом Грибом несколько дней назад сообщал председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис. Он заявлял, что политзаключенный прошел обследование в больнице и прекратил голодовку 29 марта. В Украине тогда не могли подтвердить или опровергнуть эту информацию, ожидая встречи политзаключенного с консулом, которая была запланирована на эту неделю.

Изданию «Громадське» исполняющий обязанности генерального консула в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский подтвердил, что начатая Грибом 25 марта голодовка длилась четыре дня. Сейчас он питается, принимает лекарства и интересуется политической ситуацией в Украине. В ближайшие дни ожидается встреча политзаключенного с адвокатом для выработки стратегии дальнейших действий.

Малишевский отметил, что также передал политзаключенному просьбу киевского врача Василия Притулы, который с детства следит за Грибом. Медик призвал его не голодать, поскольку для политзаключенного это будет «самоубийством».

Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Гриба к шести годам лишения свободы.