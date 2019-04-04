Павло Гриб, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n120355-batko-politv-yaznya-pavla-gryba-pidtverdyv-prypynennya-nym-goloduvannya.html

Ракурс

Батько утримуваного Росією українського політв’язня Павла Гриба Ігор підтвердив інформацію про припинення його сином голодування.

Про це він заявив в коментарі агентству УНН.

За його словами, вчора відбулася зустріч політв’язня з українським консулом.

Ігор Гриб додав, що жодних змін у здоров’ї Павла немає, він продовжує почуватися погано.

Про припинення голодування Павлом Грибом кілька днів тому повідомляв голова Громадської спостережної комісії Ростовської області Леонід Петрашіс. Він заявляв, що політв’язень пройшов обстеження в лікарні та припинив голодування 29 березня. В Україні тоді не могли підтвердити чи спростувати цю інформацію, очікуючи на зустріч політв’язня з консулом, котра була запланована на цей тиждень.

Виданню «Громадське» виконувач обов’язків генерального консула в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський підтвердив, що розпочате Грибом 25 березня голодування тривало чотири дні. Зараз він харчується, вживає ліки та цікавиться політичною ситуацією в Україні. В найближчі дні очікується зустріч політв’язня з адвокатом для вироблення стратегії подальших дій.

Малишевський зазначив, що також передав політв’язневі прохання київського лікаря Василя Притули, який з дитинства наглядає за Грибом. Медик закликав його не голодувати, оскільки для політв’язня це буде «самогубством».

Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ засудив Гриба до шести років позбавлення волі.