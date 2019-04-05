СБУ разоблачила этническую группировку торговцев метадоном, фото: Bergens Tidende

https://racurs.ua/n120377-metadon-iz-pridnestrovya-prodavali-chleny-etnicheskogo-gruppirovki-narkotorgovcev.html

Ракурс

Правоохранители блокировали деятельность в Николаевской области этнической группировки наркоторговцев, которая продавала метадон, полученный с территории непризнанного Приднестровья.

Метадон злоумышленники реализовывали через «закладки». Их деятельность охватывала территории Николаевской и Одесской областей. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

В группировку входили ранее судимые за торговлю наркотиками лица, их главарь — гражданин соседней страны, официально находящийся в розыске.

Во время сбыта очередной партии наркотика правоохранители задержали шесть человек. Во время обысков у них изъяли 150 фасованных закладок и почти полкилограмма наркотика, а также прекурсоры (вещества, применяемые для изготовления наркотиков). Стоимость изъятого на «черном рынке» составляет примерно 0,5 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса, проводятся следственные действия. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Решается вопрос об объявлении подозрений участникам группировки.

Метадон — это синтетический наркотик опийной группы. Его, в частности, применяют в заместительной поддерживающей терапии при лечении от наркотической зависимости.

Напомним, в феврале в Полтавской области СБУ у этнической группировки изъяла крупнейшую в истории партию метадона — более 20 кг, а также почти 50 л жидкого метадонового концентрата и 300 кг прекурсоров.