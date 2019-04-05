СБУ викрила етнічне угруповання торговців метадоном, фото: Bergens Tidende

https://racurs.ua/ua/n120377-metadon-iz-prydnistrov-ya-prodavaly-chleny-etnichnogo-ugrupuvannya-narkotorgovciv.html

Ракурс

Правоохоронці блокували діяльність в Миколаївській області етнічного угруповання наркоторговців, котре продавало метадон, отриманий з території невизнаного Придністров’я.

Метадон зловмисники реалізовували через «закладки». Їхня діяльність охоплювала території Миколаївської та Одеської областей. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

До угруповання входили раніше судимі за торгівлю наркотиками особи, їхній ватажок — громадянин сусідньої країни, який офіційно перебуває в розшуку.

Під час збуту чергової партії наркотика правоохоронці затримали загалом шістьох осіб. Під час обшуків у них вилучено 150 фасованих закладок та майже півкілограма наркотику, а також прекурсори (речовини, що застосовуються для виготовлення наркотиків). Вартість вилученого на «чорному ринку» становить приблизно 0,5 млн грн.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу (незаконне виробництво та збут наркотичних засобів, психотропних речовин чи їхніх аналогів), тривають слідчі дії. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п’ять до десяти років.

Вирішується питання щодо оголошення підозр учасникам угруповання.

Метадон — це синтетичний наркотик опійної групи. Його, зокрема, застосовують у замісній підтримувальній терапії під час лікування від наркотичної залежності.

Нагадаємо, у лютому в Полтавській області СБУ в етнічного угруповання вилучила найбільшу в історії партію метадону — понад 20 кг, а також майже 50 л рідкого метадонового концентрату та 300 кг прекурсорів.