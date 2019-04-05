Славко Чурувия, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n120380-za-sovershennoe-20-let-nazad-ubiystvo-jurnalista-v-serbii-osudili-byvshih-silovikov.html

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В Сербии четырех бывших высокопоставленных сотрудников службы госбезопасности осудили за убийство журналиста Славко Чурувия, совершенное 11 апреля 1999 года возле его дома в столице страны Белграде. В этот день отмечалась православна Пасха.

Чурувия был активным критиком тогдашнего президента страны Слободана Милошевича и основателем нескольких изданий демократического направления, сообщает агентство ТАСС.

Всего во время убийства по журналисту выпустили 17 пуль.

По мнению обвинения, убийство было совершено по приказу неизвестного человека из верхушки страны. Его мотивом было — ограничить свободу слова ради сохранения власти. Соратники Чурувии одним из возможных заказчиков убийства считали вдову Милошевича Миру Маркович.

Суд приговорил бывшего главу службы Государственной безопасности Радомира Марковича к 30-ти годам заключения. Маркович уже отбывает 40-летний срок за другие преступления. Бывший председатель Белградского центра службы безопасности Милан Радонич приговорен к 30-ти годам заключения

Сотрудник резервного состава госбезопасности Мирослав Курак и оперативник Ратко Ромич получили по 20 лет заключения. Курак в настоящий момент скрывается от правосудия.

Напомним, трибунал ООН недавно приговорил к пожизненному заключению бывшего лидера боснийских сербов, одного из самых известных деятелей времен войны в Югославии Радована Караджича.