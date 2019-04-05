Славко Чурувія, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n120380-za-skoiene-20-rokiv-tomu-vbyvstvo-jurnalista-v-serbiyi-zasudyly-kolyshnih-sylovykiv.html

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У Сербії чотирьох колишніх високопоставлених співробітників служби держбезпеки засудили за вбивство журналіста Славка Чурувія, вчинене 11 квітня 1999 року поблизу його будинку в столиці країни Белграді. У цей день відзначалася православна Пасха.

Чурувія був активним критиком тодішнього президента країни Слободана Мілошевича і засновником кількох видань демократичного спрямування, повідомляє агентство ТАСС.

Всього під час вбивства по журналісту випустили 17 куль.

На думку звинувачення, убивство було скоєне за наказом невідомої людини з верхівки країни. Його мотивом було — обмежити свободу слова заради збереження влади. Соратники Чурувії одним із можливих замовників вбивства вважали вдову Мілошевича Міру Маркович.

Суд засудив колишнього главу служби Державної безпеки Радоміра Марковича до 30-ти років ув’язнення. Марковіч вже відбуває 40-річний термін за інші злочини. Колишній голова Бєлградського центру служби безпеки Мілан Радонич засуджений до 30-ти років ув’язнення

Співробітник резервного складу держбезпеки Мірослав Курак і оперативник Ратко Ромич отримали по 20 років ув’язнення. Курак зараз переховується від правосуддя.

Нагадаємо, суд ООН нещодавно засудив до довічного ув’язнення колишнього лідера боснійських сербів, одного з найвідоміших діячів часів війни в Югославії Радована Караджича.