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Мужчину задержали в одном из районов Ужгорода, фото: пресс-центр СБУ
На Закарпатье при продаже реактивной противотанковой гранаты задержали торговца оружием — СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/n120399-na-zakarpate-pri-prodaje-reaktivnoy-protivotankovoy-granaty-zaderjali-torgovca-orujiem-sbu-foto.htmlРакурс
На Закарпатье правоохранители задержали местного жителя при продаже реактивной противотанковой гранаты РПГ-26. Во время осмотра места инцидента правоохранители также обнаружили гранату Ф-1.
Задержание произошло в одном из районов Ужгорода, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).
Задержанный занимался незаконным сбытом военных средств поражения. Оружие для продажи он хранил в своем доме.
Изъятое оружие направлено на экспертизу.
Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Продолжаются следственные действия с целью установления всех причастных лиц.
Напомним, недавно в Харьковской области правоохранители разоблачили торговца оружием из города Чугуева. Вооружение, которое житель Чугуева за наличные средства продавал представителям криминальных кругов Харьковщины, вывозилось из зоны боевых действий на Донбассе.
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