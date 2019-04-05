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Ракурс
Мужчину задержали в одном из районов Ужгорода, фото: пресс-центр СБУ

На Закарпатье при продаже реактивной противотанковой гранаты задержали торговца оружием — СБУ (ФОТО)

5 апр 2019, 19:28
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На Закарпатье правоохранители задержали местного жителя при продаже реактивной противотанковой гранаты РПГ-26. Во время осмотра места инцидента правоохранители также обнаружили гранату Ф-1.

Задержание произошло в одном из районов Ужгорода, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Задержанный занимался незаконным сбытом военных средств поражения. Оружие для продажи он хранил в своем доме.

Изъятое оружие направлено на экспертизу.

Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Продолжаются следственные действия с целью установления всех причастных лиц.

Торговца оружием задержали в одном из районов Ужгорода, фото: пресс-центр СБУ

Торговца оружием задержали в одном из районов Ужгорода, фото: пресс-центр СБУ

Торговца оружием задержали в одном из районов Ужгорода, фото: пресс-центр СБУ

Напомним, недавно в Харьковской области правоохранители разоблачили торговца оружием из города Чугуева. Вооружение, которое житель Чугуева за наличные средства продавал представителям криминальных кругов Харьковщины, вывозилось из зоны боевых действий на Донбассе.

Источник: Ракурс


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