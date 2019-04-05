Чоловіка затримали в одному з районів Ужгорода, фото: прес-центр СБУ

https://racurs.ua/ua/n120399-na-zakarpatti-pid-chas-prodaju-reaktyvnoyi-protytankovoyi-granaty-zatrymaly-torgovcya-zbroieu.html

Ракурс

На Закарпатті правоохоронці затримали місцевого жителя під час продажу реактивної протитанкової гранати РПГ-26. Під час огляду місця інциденту правоохоронці також виявили гранату Ф-1.

Затримання відбулося в одному з районів Ужгорода, повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Затриманий займався незаконним збутом військових засобів ураження. Зброю для продажу він зберігав у своєму помешканні.

Вилучену зброю направлено на експертизу.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри за фактом здійснення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх причетних осіб.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині правоохоронці викрили торговця зброєю із міста Чугуєва. Озброєння, яке мешканець Чугуєва за готівку продавав представникам кримінальних кіл Харківщини, вивозилося із зони бойових дій на Донбасі.