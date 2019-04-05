Дэвид Мелпас. Фото: India Today

https://racurs.ua/n120404-novym-prezidentom-vsemirnogo-banka-izbran-zamminstra-finansov-ssha.html

Ракурс

Избран новый президент Всемирного банка. Им стал замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мелпас.

Процесс отбора на должность президента Всемирного банка был открытым, поскольку процедура включала прозрачное выдвижение кандидатов, когда любого члена банка могли выдвинуть на должность исполнительные директора, сообщается в пресс-службе банка.

После выдвижения кандидатов были проведены тщательная проверка и широкое интервью.

Новоизбранный президент приступит к своим обязанностям уже 9 апреля.

Стоит отметить, что Мелпаса на должность президента Всемирного банка выдвинул президент США Дональд Трамп сразу же после того, как указанный пост покинул Джим Ен Кин. Согласно данным СМИ, Мелпас известен своими консервативными взглядами.