Девід Мелпас. Фото: India Today

https://racurs.ua/ua/n120404-novym-prezydentom-svitovogo-banku-obrano-zamminstra-finansiv-ssha.html

Ракурс

Обрано нового президента Всесвітнього банку. Ним став заступник міністра фінансів США з міжнародних справ Девід Мелпас.

Процес відбору на посаду президента Світового банку був відкритим, оскільки процедура включала прозоре висування кандидатів, коли будь-якого члена банку могли висунути на посаду виконавчі директори, повідомляється у прес-службі банку.

Після висунення кандидатів було проведеноретельнуперевіркуі великеінтерв’ю.

Новообраний президент розпочне виконувати свої обов’язки вже 9 квітня.

Варто зазначити, що Мелпаса на посаду президента Світового банку висунув президент США Дональд Трамп відразу ж після того, як зазначений пост покинув Джим Ен Кін. Згідно з даними ЗМІ, Мелпас відомий своїми консервативними поглядами.