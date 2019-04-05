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Ракурс
Девід Мелпас. Фото: India Today

Новим президентом Світового банку обрано заммінстра фінансів США

5 кві 2019, 22:19
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Обрано нового президента Всесвітнього банку. Ним став заступник міністра фінансів США з міжнародних справ Девід Мелпас.

Процес відбору на посаду президента Світового банку був відкритим, оскільки процедура включала прозоре висування кандидатів, коли будь-якого члена банку могли висунути на посаду виконавчі директори, повідомляється у прес-службі банку.

Після висунення кандидатів було проведеноретельнуперевіркуі великеінтерв’ю.

Новообраний президент розпочне виконувати свої обов’язки вже 9 квітня.

Варто зазначити, що Мелпаса на посаду президента Світового банку висунув президент США Дональд Трамп відразу ж після того, як зазначений пост покинув Джим Ен Кін. Згідно з даними ЗМІ, Мелпас відомий своїми консервативними поглядами.

Джерело: Ракурс


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