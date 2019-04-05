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Девід Мелпас. Фото: India Today
Новим президентом Світового банку обрано заммінстра фінансів СШАhttps://racurs.ua/ua/n120404-novym-prezydentom-svitovogo-banku-obrano-zamminstra-finansiv-ssha.htmlРакурс
Обрано нового президента Всесвітнього банку. Ним став заступник міністра фінансів США з міжнародних справ Девід Мелпас.
Процес відбору на посаду президента Світового банку був відкритим, оскільки процедура включала прозоре висування кандидатів, коли будь-якого члена банку могли висунути на посаду виконавчі директори, повідомляється у прес-службі банку.
Після висунення кандидатів було проведеноретельнуперевіркуі великеінтерв’ю.
Новообраний президент розпочне виконувати свої обов’язки вже 9 квітня.
Варто зазначити, що Мелпаса на посаду президента Світового банку висунув президент США Дональд Трамп відразу ж після того, як зазначений пост покинув Джим Ен Кін. Згідно з даними ЗМІ, Мелпас відомий своїми консервативними поглядами.
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