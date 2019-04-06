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Ракурс
На Киевщине во время движения взорвался автомобиль. Фото: NewsTracker

Киевщина: автомобиль взорвался во время движения, водитель умер на месте (ФОТО 18+)

6 апр 2019, 09:24
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В Переяслав-Хмельницком районе сегодня ночью произошла жуткая авария. На ходу взорвался автомобиль Тойота Кэмри.

После взрыва авто вылетело с дороги и врезалось в дерево, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Во время взрыва в машине находился только водитель, уроженец Полтавской области 1976 г.р. В результате взрыва он получил тяжелые травмы. Когда на место события приехали медики, водитель еще был жив, но, несмотря на все принятые меры, спасти мужчину не удалось.

Сообщается, что у мужчины была тяжелая минно-взрывная травма.

Согласно информации, обнародованной на dtp.kiev.ua, вероятно, взрывное устройство находилось в салоне авто. Во взрывчатке скорее всего были частицы, которые нанесли многочисленные травмы водителю.

На Киевщине во время движения взорвался автомобиль. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

На Киевщине во время движения взорвался автомобиль. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

На Киевщине во время движения взорвался автомобиль. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

На Киевщине во время движения взорвался автомобиль. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Источник: Ракурс


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