На Киевщине во время движения взорвался автомобиль. Фото: NewsTracker

https://racurs.ua/n120408-avtomobil-vzorvalsya-vo-vremya-dvijeniya-na-kievschine-voditel-umer-na-meste-foto-18.html

Ракурс

В Переяслав-Хмельницком районе сегодня ночью произошла жуткая авария. На ходу взорвался автомобиль Тойота Кэмри.

После взрыва авто вылетело с дороги и врезалось в дерево, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Во время взрыва в машине находился только водитель, уроженец Полтавской области 1976 г.р. В результате взрыва он получил тяжелые травмы. Когда на место события приехали медики, водитель еще был жив, но, несмотря на все принятые меры, спасти мужчину не удалось.

Сообщается, что у мужчины была тяжелая минно-взрывная травма.

Согласно информации, обнародованной на dtp.kiev.ua, вероятно, взрывное устройство находилось в салоне авто. Во взрывчатке скорее всего были частицы, которые нанесли многочисленные травмы водителю.