Автомобіль вибухнув під час руху на Київщині, водій помер на місці. Фото: NewsTracker

https://racurs.ua/ua/n120408-avtomobil-vybuhnuv-pid-chas-ruhu-na-kyyivschyni-vodiy-pomer-na-misci-foto-18.html

Ракурс

У Переяслав-Хмельницькому районі сталася жахлива аварія. На ходу вибухнув автомобіль Тойота Кемрі.

Після вибуху авто вилетіло з дороги і врізалося в дерево, повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Під час вибуху в машині перебував лише водій, уродженець Полтавської області 1976 р.н. Внаслідок вибуху він отримав важкі травми. Коли на місце події приїхали медики, водій ще був живий, але, незважаючи на всі вжиті заходи, врятувати чоловіка не вдалося.

Повідомляється, що у чоловіка була важка мінно-вибухова травма.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на dtp.kiev.ua, ймовірно, вибуховий пристрій знаходився в салоні авто. У вибухівці швидше за все були частки, які завдали численні травми водієві.

На місці події також працювали експерти-вибухотехніки та правоохоронці.