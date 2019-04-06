ДТП в Польше: поезд протаранил машину скорой помощи. Фото: TVN24

https://racurs.ua/n120412-dtp-v-polshe-poezd-protaranil-mashinu-skoroy-pomoschi-kotoraya-vyehala-na-jeleznodorojnyy.html

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В Польше произошло ДТП на железнодорожном переезде в городе Пущиково Великопольского воеводства. Машина скорой помощи, пыталась переехать переезд, который был закрыт.

Машина скорой помощи выехала на пути и не успела проехать под закрывающимся шлагбаумом, когда к станции приблизился поезд. Он на полном ходу протаранил машину скорой помощи, это видно из ролика, опубликованного на YouTube.

Согласно данным Lenta.ru, в результате ДТП врач и фельдшер погибли на месте, а водитель с тяжелыми ранениями госпитализирован. На момент аварии пациентов в машине не было.

Отмечается, что медики спешили к больному, жизнь которого находилась под угрозой. Эта машина скорой помощи должна была доставить пациента из Пущиково в Познань.

На данный момент польские правоохранители расследуют указанное ДТП, устанавливаются все подробности произошедшего.