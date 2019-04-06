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ДТП в Польщі. Фото: TVN24

ДТП в Польщі: потяг протаранив машину швидкої, яка виїхала на залізничний переїзд (ВІДЕО)

6 кві 2019, 11:44
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У Польщі сталася ДТП на залізничному переїзді у місті Пущиково Великопольського воєводства. Машина швидкої допомоги, намагалася переїхати переїзд, який був закритий.

Машина швидкої виїхала на колії і не встигла проїхати під шлагбаумом, який закривався, коли до станції наблизився поїзд. Він на повному ходу протаранив машину швидкої допомоги, це видно з ролика, опублікованого на YouTube.

Внаслідок ДТП лікар і фельдшер загинули на місці, а водій з важкими пораненнями був госпіталізований. На момент аварії пацієнтів умашині не було.

Зазначається, що медики поспішали до хворого, життя якого перебувало під загрозою. Ця машина швидкої допомоги повинна була доставити пацієнта з Пущиково в Познань.

На даний момент польські правоохоронці розслідують вказане ДТП, встановлюються всі подробиці події.


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