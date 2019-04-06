Китайцы обманули Apple на 900 тыс. долл., сдавая подделки. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n120414-kitayskim-studentam-udalos-vymanit-u-apple-900-tys-doll-oformlyaya-vozvrat-poddelok.html

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Китайские студенты смогли получить от Apple около 900 тыс. грн обманным путем. Они сдавали iPhone, которые якобы не работали и получали деньги за возврат.

На самом деле студенты сдавали в сервисные центры не оригинальные телефоны, а подделки, но там не могли это проверить, поскольку смартфоны не включались, сообщает The Oregonian.

В преступной схеме участвовали двое студентов Университета штата Орегон. Они наладили ввоз из Китая подделок и отправку в Китай настоящих iPhone. С 2017 года китайцы завезли в США тысячи поддельных смартфонов, подали более 3 тыс. заявок на замену устройств и получили возврат средств за 1493 iPhone.

Компания Apple направила письма-предупреждения китайцам о намерении обратиться в суд, поскольку они раскрыли схему преступников. Однако студенты не отреагировали на указанные требования.

В министерстве внутренней безопасности США прокомментировали эту ситуацию. По словам экспертов, указанная схема студентов работала благодаря тому, что в Apple действует гибкая система замены товаров, при которой не требуется подтверждение о покупке смартфонов.

Журналисты подсчитали приблизительные убытки, которые нанесли действия студентов компании Apple. Если учесть, что один iPhone стоит 600 долл., то компания потеряла около 900 тыс. долл.