Китайським студентам вдалося виманити у Apple 900 тис. дол. через повернення підробок

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Китайські студенти змогли отримати від Apple близько 900 тис. грн обманним шляхом. Вони здавали iPhone, які нібито не працювали і отримували гроші за повернення.

Насправді студенти здавали у сервісні центри не оригінальні телефони, а підробки, але там не могли це перевірити, оскільки смартфони не включалися, повідомляє The Oregonian.

У злочинній схемі брали участь двоє студентів Університету штату Орегон. Вони налагодили ввезення з Китаю підробок і відправку до Китаю справжніх iPhone. З 2017 року китайці завезли в США тисячі підроблених смартфонів, подали понад 3 тис. заявок на заміну пристроїв і отримали повернення коштів за 1 493 iPhone.

Компанія Apple направила листи-попередження китайцям про намір звернутися до суду, оскільки вони розкрили схему злочинців. Однак студенти не відреагували на зазначені вимоги.

У міністерстві внутрішньої безпеки США прокоментували цю ситуацію. За словами експертів, зазначена схема студентів працювала завдяки тому, що в Apple діє гнучка система заміни товарів, при якій не потрібно підтвердження покупкисмартфонів.

Журналісти підрахували приблизні збитки, які нанесли дії студентів компанії Apple. Якщо врахувати, що один iPhone коштує 600 дол., то компанія втратила близько 900 тис. дол.