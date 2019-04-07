В США столкнулись пикап и пожарная машина: три человека погибли, среди них младенец. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n120454-v-ssha-stolknulis-pikap-i-pojarnaya-mashina-tri-cheloveka-pogibli-sredi-nih-mladenec-foto-video.html

Ракурс

В США столкнулись пикап и пожарный автомобиль. В результате столкновения погибли три человека: двое взрослых и шестимесячный ребенок. Еще три человека получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

В американском городе Феникс около 9.15 утра (19.15 по киевскому времени) произошла страшная авария. Трое пожарных были доставлены в больницу в критическом состоянии, но сейчас врачи оценивают их состояние как стабильное. Об этом сообщает abc15.

Личности погибших еще устанавливаются, а на месте происшествия работают экипажи спасателей, которые занимаются расчисткой территории. Полиция оцепила район и советует водителям сегодня его объезжать. В ближайшие несколько часов дорога будет закрыта.

Причину столкновение двух авто пока не установили.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале апреля в чешском городе Брно в результате столкновения троллейбуса и трамвая около 40 человек получили травмы разной степени тяжести. У пяти чехов врачи обнаружили серьезные ранения.