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Ракурс
В США столкнулись пикап и пожарная машина: три человека погибли, среди них младенец. Фото: YouTube

В США столкнулись пикап и пожарная машина: три человека погибли, среди них младенец (ФОТО, ВИДЕО)

7 апр 2019, 23:09
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В США столкнулись пикап и пожарный автомобиль. В результате столкновения погибли три человека: двое взрослых и шестимесячный ребенок. Еще три человека получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

В американском городе Феникс около 9.15 утра (19.15 по киевскому времени) произошла страшная авария. Трое пожарных были доставлены в больницу в критическом состоянии, но сейчас врачи оценивают их состояние как стабильное. Об этом сообщает abc15.

В США столкнулись пикап и пожарная машина. Фото: BillyGoldfeder

Личности погибших еще устанавливаются, а на месте происшествия работают экипажи спасателей, которые занимаются расчисткой территории. Полиция оцепила район и советует водителям сегодня его объезжать. В ближайшие несколько часов дорога будет закрыта.

В ДТП погибли три человека

Причину столкновение двух авто пока не установили.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале апреля в чешском городе Брно в результате столкновения троллейбуса и трамвая около 40 человек получили травмы разной степени тяжести. У пяти чехов врачи обнаружили серьезные ранения.


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