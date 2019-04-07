У США зіткнулися пікап і пожежна машина: троє особи загинули, серед них немовля. Фото: YouTube

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Ракурс

У США зіткнулися пікап і пожежний автомобіль. В результаті зіткнення загинули троє особи: двоє дорослих і шестимісячна дитина. Ще три особи отримали травми і були госпіталізовані в медичний заклад.

В американському місті Фенікс близько 9.15 ранку (19.15 за київським часом) сталася страшна аварія. Троє пожежників були доставлені в лікарню в критичному стані, але зараз лікарі оцінюють їх стан як стабільний. Про це повідомляє abc15.

Особи загиблих ще встановлюються, а на місці події працюють екіпажі рятувальників, які займаються розчищенням території. Поліція оточила район і радить водіям сьогодні його об’їжджати. У найближчі кілька годин дорога буде закрита.

Причину зіткнення двох авто поки не встановили.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку квітня в чеському місті Брно в результаті зіткнення тролейбуса і трамвая близько 40 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. У п’ятьох чехів лікарі виявили серйозні поранення.