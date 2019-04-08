Российский танк может стрелять дровами. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n120481-peredovye-tehnologii-v-rossii-tanki-posle-remonta-strelyaut-drovami-video.html

Ракурс

Российский танк Т-80 умеет стрелять дровами. Основной боевой танк армии РФ выстрелил деревянным обрубком для проверки боеспособности танковой пушки.

Испытание состоялось на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом. Оружейники засунули в дуло полено и залили в пушку воду — чтобы так называемый снаряд не загорелся. После выстрела деревянная чурка разлетелась на мелкие части, а установленную неподалеку мишень уничтожила взрывная волна. Видео необычных испытаний опубликовал пропагандистский телеканал «Звезда» на собственной странице в YouTube.

Испытатели отмечают, что стрельба дровами из танка — обычная процедура в российской оборонке. Оружейники объясняют, что дрова бесплатные и не надо тратиться на боеприпасы, чтобы проверить танк и передать его заказчику.

Как известно, еще в 2017 году на вооружении российской армии было 400 танков Т-80 различных модификаций. Эти бронемашины являются дополнением к бронетанковым подразделениям РФ, которые состоят из танков Т-72Б.

Танк Т-80 был принят на вооружение армии СССР в 1976 году. Эта боевая единица стала первым в мире серийным танком с основной силовой установкой на базе газотурбинного двигателя. Этот танк сейчас есть на вооружении армий Украины, Беларуси, России, Южной Кореи, Кипра и Пакистана. В Украине выпускают последнюю модификацию танка — Т-84.

Напомним, современный российский истребитель Су-57 оказался ненужным для Индии и Китайской Народной Республики. Эти страны отказались покупать в России этот самолет потому, что он не отвечал необходимым техническим характеристикам.