Російський танк може стріляти дровами. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n120481-peredovi-tehnologiyi-u-rosiyi-tanky-pislya-remontu-strilyaut-drovamy-video.html

Ракурс

Російський танк Т-80 вміє стріляти дровами. Основний бойовий танк армії РФ вистрілив дерев’яною цуркою для перевірки боєздатності танкової гармати.

Випробування відбулося на 61-му бронетанковому заводі під Санкт-Петербургом. Зброярі запхали в дуло поліно та залили в гармату воду — щоб так званий снаряд не загорівся. Після пострілу дерев’яна цурка розлетілася на дрібні частини, а встановлену неподалік мішень знищила вибухова хвиля. Відео незвичних випробувань опублікував пропагандистський телеканал «Зірка» на власній сторінці у YouTube.

Випробувачі зазначають, що стрільба дровами з танка — звичайна процедура в російській оборонці. Зброярі пояснюють, що дрова безкоштовні й не треба витрачатися на боєприпаси, щоб перевірити танк та передати його замовнику.

Як відомо, ще в 2017 році на озброєнні російської армії було 400 танків Т-80 різних модифікацій. Ці бронемашини є доповненням до бронетанкових підрозділів РФ, які складаються з танків Т-72Б.

Танк Т-80 був прийнятий на озброєння армії СРСР у 1976 році. Ця бойова одиниця стала першим у світі серійним танком з основною силовою установкою на базі газотурбінного двигуна. Цей танк наразі є на озброєнні армій України, Білорусі, Росії, Південної Кореї, Кіпру та Пакистану. В останні випускають останню модифікацію танка — Т-84.

Нагадаємо, сучасний російський винищувач Су-57 виявився непотрібним для Індії та Китайської Народної Республіки. Ці країни відмовилися купувати в Росії цей літак тому, що він не відповідав необхідним технічним характеристикам.